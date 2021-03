L’ospedale Universitario di Zurigo (USZ) deve occuparsi nuovamente del caso di un trapianto di polmoni rifiutato a un giovane paziente. Secondo il Tribunale amministrativo federale (TAF) non sono stati presi in considerazione tutti i fattori.

Nel maggio 2018 sono apparsi sintomi di un rigetto cronico del nuovo organo. L’USZ ha valutato un nuovo trapianto, ma è stato concluso che i diversi problemi di salute del paziente sarebbero stati un rischio troppo grande da affrontare. Il giovane è stato quindi mandato in una clinica di riabilitazione, per migliorare il suo quadro generale.

In questa clinica si sono registrati notevoli progressi e il ragazzo è riuscito a camminare per 720 metri con un sostegno, quando al suo arrivo non riusciva nemmeno ad alzarsi. Nonostante questo, i medici dell’ospedale zurighese si sono rifiutati di mettere il paziente sulla lista per il nuovo trapianto. La scelta è stata motivata con una deformazione della cassa toracica e l’eccessiva magrezza del ragazzo, considerato sottopeso, oltre che con una debolezza muscolare.

In una sentenza pubblicata oggi dal TAF, i giudici sostengono però che non esistono criteri fissi per l’inserimento o l’esclusione da una lista di trapianti. Secondo la Corte di San Gallo, gli esperti hanno valutato l’intervento come difficile ma fattibile, e la deformazione della cassa toracica non è una controindicazione assoluta.