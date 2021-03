Traslocare è quasi sempre un lavoraccio. E ciononostante molti svizzeri si rimboccano le maniche e trasportano divani, letti, mobili e innumerevoli scatoloni dal vecchio appartamento a quello nuovo. Circa i due terzi degli intervistati (63%) che hanno cambiato casa almeno una volta nella vita si sono occupati in prima persona del trasloco, con l’aiuto di amici e familiari. Poco più di un terzo (36,9%) ha incaricato una ditta specializzata. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo di Comparis, che gestisce il più grande mercato immobiliare online della Svizzera.

La fascia di età dai 18 ai 35 anni è più propensa a traslocare senza l’aiuto di un’impresa specializzata rispetto ai connazionali dai 36 ai 55 anni e agli over 56. Chi abita nelle zone rurali, poi, è meno disposto ad affidarsi a professionisti rispetto a chi vive in città o negli agglomerati urbani.

Comparis ha indagato anche i motivi per cui non ci si affida a un’impresa di traslochi. «Per circa un intervistato su due, le ditte di traslochi sono troppo care», afferma l’esperto Comparis di finanze Frédéric Papp. Oltre al prezioso aiuto di amici e familiari (48%), molti scelgono un trasloco fai da te perché non hanno molte cose da trasportare (25%).