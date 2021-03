Di fronte a questa evoluzione, il settore ferroviario dovrebbe preoccuparsi, stima il sociologo. In particolare il modello d’affari delle FFS è rimesso in questione. «Quando si trova un impiego a 100 chilometri di distanza, non si trasloca, si prende il treno. Ma se bisogna recarsi sul posto di lavoro solo un giorno su quattro, l’abbonamento generale non è più necessario e le grandi linee si svuotano».