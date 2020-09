È in calo la fiducia degli svizzeri nella serietà del trattamento dei dati da parte di coloro che operano su internet, siano essi istituti finanziari, negozi, autorità o media sociali. È quanto emerge da un sondaggio condotto per conto del servizio di confronti su web Comparis.

Seguono le autorità con 6,8, anch’esse in calo, da 7,1 (2018) e 7,0 (2019). Già più staccati sono assicurazioni (6,0), portali di prenotazione viaggi e biglietti (5,9) e provider di email (5,9): pure questi tutti in flessione.

Scendendo ancora si trovano i siti di confronto come Comparis o Bonus (5,3) i negozi online (5,0: due anni or sono erano ancora al 5,7) e le reti sociali professionali come Xing e Linkedin (4,9). Chat e messaggerie istantanee sono a 4,5, così come i motori di ricerca.