Travail.Suisse accoglie con favore la via presentata oggi dal Consiglio federale per uscire dalla crisi. Le proposte vanno «nella giusta direzione» - scrive l’associazione indipendente di lavoratori in una nota - poiché permettono riaperture dove il rischio di infezione è basso.

L’organizzazione sottolinea tuttavia l’importanza di sostenere i lavoratori e l’economia colpiti dalle chiusure per preservare i posti di lavoro. Il numero di casi non è ancora abbastanza basso per evitare che una riapertura più ampia porti a un aumento massiccio di nuove infezioni, rileva Travail.Suisse.

Per quest’ultima era però importante per la popolazione e l’economia che il Consiglio federale spiegasse chiaramente la sua strategia di uscita dalla crisi. Concetti di protezione, test e vaccini rimangono centrali nella lotta contro il coronavirus, afferma Travail.Suisse.

Positivo anche il riscontro per le nuove misure di aiuto economico annunciate, in particolare gli adeguamenti nel campo delle indennità per lavoro ridotto e l’innalzamento a 10 miliardi di franchi dei fondi per le imprese in gravi difficoltà.

Il Consiglio federale ha dato oggi una prospettiva che, insieme alle indennità per lavoro ridotto, dovrebbe permettere alle aziende di resistere e di non licenziare, afferma il presidente di Travail.Suisse Adrian Wüthrich, citato nella nota.

