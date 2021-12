Travail.Suisse sostiene misure più severe per proteggere la salute pubblica, ma non la chiusura delle aziende. Anche le misure nel settore del lavoro dovrebbero essere attuate con moderazione, scrive il sindacato, che preferisce la variante 1 proposta dal Consiglio federale. «Il reddito e i posti di lavoro devono essere protetti. Ulteriori chiusure devono essere evitate», ha detto Adrian Wüthrich, presidente di Travail.Suisse. Il telelavoro non dovrebbe essere imposto e in ogni caso l’obbligo dovrebbe essere limitato nel tempo. La situazione individuale dei dipendenti deve essere presa in considerazione poiché solo la metà può lavorare da casa. I concetti di protezione devono essere rigorosamente applicati e controllati per tutti gli altri lavoratori, chiede il sindacato. Anche Travail.Suisse rifiuta categoricamente l’applicazione delle regole 2G o 3G sul posto di lavoro e si rallegra del fatto che il Consiglio federale vi abbia rinunciato. L’organizzazione esaminerà attentamente le varianti poste in consultazione, ma preferisce la variante 1.