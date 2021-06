Per motivi che l’inchiesta dovrà stabilire, il rimorchio del veicolo agricolo, guidato da un uomo di 70 anni, si è spostato sul marciapiedi e ha urtato la donna.

A nulla sono valse le cure immediate prodigate da un medico. La 58.enne è deceduta sul luogo dell’incidente per le gravi ferite riportate, indica oggi la polizia cantonale sangallese in una nota.