La corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF) ha inflitto una pena di prigione di tre anni e due mesi a un ex membro della ‘Ndrangheta calabrese. L’italiano è stato condannato per appartenenza a un’organizzazione criminale e per reati legati alle armi.

Nella sentenza resa pubblica oggi, i giudici di Bellinzona ricordano che l’uomo ha partecipato tra il 2003 e il 2011 alle attività della sezione locale della ‘Ndrangheta a Giussano e Seregno, non lontano da Milano. Ha comprato armi in Svizzera per l’organizzazione e le ha esportate in Italia.