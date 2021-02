Sono tre i candidati rimasti in corsa per la successione di Michael Lauber alla guida del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Lo ha comunicato la Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale, che nel corso dell’audizione odierna ha scartato un candidato.

I tre papabili al posto di Procuratore generale della Confederazione, che dovranno presentarsi per un’altra audizione il prossimo 24 di febbraio, sono Maria-Antonella Bino, Lucienne Fauquex e Félix Reinmann.

Entro il 24 di febbraio, i tre concorrenti dovranno sottoposti a una valutazione esterna (assessment). La commissione si baserà sui risultati di questo esame e su una seconda audizione per decidere chi presentare al giudizio dell’Assemblea federale, chiamata a decidere in marzo nel corso della sessione primaverile del Parlamento.

I quattro candidati sentiti oggi sono stati selezionati il 20 di gennaio scorso da una sottocommissione della Commissione giudiziaria del Parlamento. La Commissione giudiziaria è chiamata nello spazio di pochi mesi a decidere la successione di Lauber dopo che quest’ultima, lo scorso 25 di novembre, aveva deciso di non presentare al Parlamento alcun nome, poiché i due candidati in lizza non erano stati giudicati idonei.