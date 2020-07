Tre collaboratori dell’ospedale cantonale di Sciaffusa sono stati testati ieri positivi al Covid-19. Due persone lavorano nel reparto cure intensive e una terza in quello d’isolamento, ha fatto sapere la direzione degli ospedali sciaffusani.

Per motivi di privacy, i responsabili del nosocomio non forniscono altre informazioni sulla loro funzione, il sesso o l’età. I tre, che hanno «lievi sintomi», si sarebbero contagiati entrando in contatto con un unico paziente, «nonostante le misure di protezione».