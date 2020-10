Per il posto di procuratore generale della Confederazione sono state pre-selezionate tre persone. Dopo un esame delle candidature pervenute per la successione del dimissionario Michael Lauber, la sottocommissione della Commissione giudiziaria (CG) incaricata di vagliare i dossier ha deciso di presentarne tre per un ulteriore esame approfondito.

Spetterà ora alla CG svolgere le audizioni previste per l’11 novembre e stabilire quale seguito dare alle candidature. In seguito, l’Assemblea federale deciderà in dicembre, sulla scorta delle raccomandazioni della CG, chi prenderà la guida del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). L’insediamento del nuovo procuratore generale dovrebbe aver luogo già il primo gennaio 2021.

Una nota odierna dei servizi del parlamento rammenta che lo scorso 9 settembre la Commissione giudiziaria aveva deciso di svolgere una procedura articolata in due tappe con approfondimenti supplementari. La prima tappa è stata portata a termine dalla sotto commissione.

Il termine per la presentazione della candidature è scaduto ai primi di ottobre. Nulla si sa di quante persone si siano annunciate, né dei nominativi, giacché sui dossier vige il riserbo. Tra le condizioni richieste per il futuro procuratore o procuratrice v’è una laurea in diritto e, tra quelle auspicate, una patente di avvocato e un dottorato, nonché padroneggiare almeno due lingue nazionali.

Il nuovo procuratore/trice della Confederazione dovrebbe inoltre avere un’esperienza professionale pluriennale in un incarico simile e fondate conoscenze in materia di perseguimento penale. Si richiedono pure professionalità, capacità negoziali, resistenza allo stress, nonché sicurezza e ottime attitudini nei contatti con le autorità, le parti coinvolte nei procedimenti e l’opinione pubblica.

Nei media sono già state pubblicate speculazioni su eventuali candidature dai Cantoni. Si sa per certo che il procuratore generale ginevrino Olivier Jornot ha inoltrato la sua candidatura, come ha dichiarato egli stesso a Keystone-ATS.

Due altri candidati potenziali, il primo procuratore del canton Ginevra Yves Bertossa e la giudice supplente al Tribunale penale federale Maria Antonella-Bino, hanno già fatto sapere di non essere interessati alla successione di Lauber.

Quest’ultimo ha annunciato le sue dimissioni per il 31 gennaio 2021, ma in pratica ha lasciato il posto già lo scorso 31 agosto in seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda dei suoi incontri informali, non verbalizzati, con il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Dal primo di settembre, le funzioni del procuratore generale della Confederazione sono state assunte ad interim dai due vice, Ruedi Montanari e Jacques Rayroud. Stando ai media, i due non dovrebbero figurare tra i candidati alla successione del loro ex capo.

