Tutte e tre hanno raccolto più di 6000 firme, il limite necessario per la loro riuscita, ha fatto sapere con una nota l’alleanza «Ein Lohn zum Leben» (Un salario per vivere). L’alleanza riunisce sindacati, organizzazioni umanitarie e partiti politici.

Un salario minimo è già stato introdotto in alcuni Cantoni, compreso il Ticino, ma è la prima volta che una simile proposta viene fatta a livello comunale. La fattibilità delle iniziative deve ancora essere esaminata in modo approfondito: si dovrà in particolare stabilire se un comune ha la facoltà, in base alla legge cantonale, di introdurre un salario minimo, ha detto a Keystone-ATS Andrea Töndury, consulente legale della città di Zurigo.