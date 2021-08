L’anno scorso il 76% dell’energia elettrica consumata in Svizzera è stata prodotta da fonti rinnovabili, un dato stabile nel confronto con il 2019 (75%). Più nel dettaglio, il 66% proveniva da grandi centrali idroelettriche e il 10,3% da fotovoltaico, eolico, piccole centrali idroelettriche e biomassa.

Per quanto riguarda le grandi centrali idroelettriche, si legge in una nota odierna divulgata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), la percentuale è identica a quella dell’anno prima. Oltre i tre quarti era di origine svizzera.

Continua ad aumentare - dall’8,4% al 10,3% - invece la quota relativa ai nuovi vettori rinnovabili come ad esempio l’eolico. L’87% di tale produzione è indigena, mentre i due terzi sono stati incentivati mediante il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Per quel che concerne le centrali nucleari, nel 2020 esse hanno contribuito fornendo il 19,9%, sulla falsariga del 2019. Come in passato, l’energia atomica è stata prodotta prevalentemente nella Confederazione.