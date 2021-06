Per quanto riguarda la COVID-19, Ducrot conferma che le FFS non hanno registrato alcun caso di infezione sui treni e nessun focolaio all’interno dell’azienda. In tutto, la pandemia costerà alle FFS 2 miliardi di franchi, afferma il direttore, aggiungendo che l’azienda ha la capacità «di assorbire questo grande contraccolpo, che si farà sentire per tre o quattro anni». Un aumento dei prezzi non è all’ordine del giorno.

Per quanto riguarda la puntualità, Ducrot dice che il 93% dei treni arriva in orario, ma ammette che la proporzione è più bassa in Romandia. «Questo è legato alle linee sul fianco sud del Giura (Olten/SO-Bienne/BE-Yverdons-les-Bains/VD-Losanna) e del Sempione, come pure all’asse Berna-Losanna, dove i margini sono molto stretti», spiega, aggiungendo che le FFS sono in procinto di rivedere l’orario in profondità per guadagnare più spazio di manovra. C’è poi il «tallone d’Achille» dell’asse Ginevra-Losanna, per cui si pensa alla creazione di un nuovo binario, «forse lungo l’autostrada».