L’Unione dei trasporti pubblici (UTP) vuole aumentare la quota di utilizzatori dei mezzi in comune. Un servizio migliore, lo sviluppo di nuove offerte e restrizioni per il traffico individuale motorizzato sono parte di 38 misure proposte dall’associazione.

La quota dei trasporti pubblici in Svizzera si aggira fra il 13% (sul numero di tragitti effettuati) e il 28% (distanza percorsa), ha ricordato oggi l’UTP in un comunicato. Questi dati stagnano da diversi anni e la pandemia ha persino provocato una contrazione.

L’organizzazione vuole ora invertire la tendenza e ha commissionato uno studio all’ufficio ginevrino di pianificazione Citec. Lo scopo è quello di capire come i trasporti pubblici possano tornare a guadagnare terreno. Le misure elencate non vanno viste come una lista esaustiva, ma piuttosto come l’apertura di un dibattito.