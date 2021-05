Non è «escluso» che l’inquilino di uno spazio per attività commerciale abbia diritto a una riduzione dell’affitto a causa del coronavirus. È quanto ritiene il tribunale distrettuale di Zurigo dopo l’esame di una opposizione contro un precetto esecutivo per mancato pagamento.

Ne riferisce oggi il quindicinale «Beobachter», secondo cui la sentenza di Zurigo, non ancora passata in giudicato, è la prima del suo genere in Svizzera.

Il caso riguarda un ristoratore che aveva chiesto alla proprietaria immobiliare di diminuire l’affitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici dovuta al Covid-19. L’esercente domandava una riduzione del 90% per il periodo del lockdown e del 60% per i primi mesi successivi al blocco totale.

La proprietaria però ha cercato di riscuotere oltre 80’000 franchi tramite un precetto esecutivo per il recupero dei crediti, a cui il ristoratore ha presentato un’opposizione. La proprietaria ha quindi chiamato in causa il tribunale distrettuale per eliminare il ricorso dell’inquilino.

Ma la corte ha dato ragione ai motivi addotti dall’esercente. Dal 16 marzo all’11 maggio 2020 non aveva potuto utilizzare affatto gli spazi affittati e in seguito l’uso è stato possibile solo con forti limitazioni. Così, le condizioni del contratto di locazione, che garantiva l’uso senza restrizioni, non erano soddisfatte, sottolinea la sentenza, di cui l’agenzia Keystone-ATS dispone di una copia.

Sebbene alla padrona di casa non poteva essere rimproverato di non aver rispettato il contratto al momento delle chiusure ordinate ufficialmente a causa dell’epidemia, non era comunque da «escludere» che l’inquilino avesse diritto a una riduzione dell’affitto, ha concluso il tribunale distrettuale rifiutandosi di annullare l’opposizione del locatario.

Per la sua decisione la corte zurighese si è basata su una sentenza del Tribunale federale del 1922. All’epoca, i giudici della corte suprema avevano concesso una riduzione dell’affitto a un gerente della ristorazione sui battelli del Lago dei Quattro Cantoni che a causa della Prima guerra mondiale aveva perso i suoi clienti.

