«Si tratta di un partenariato senza precedenti a favore delle persone in cerca di lavoro», ha dichiarato ieri in una conferenza stampa Mauro Poggia, consigliere di Stato responsabile dell’occupazione.

Dalla sua elezione nel 2013 l’esponente del Mouvement citoyens genevois (MCG) ha fatto della preferenza indigena la pietra angolare della sua azione politica. È fra l’altro riuscito a imporre questo approccio a tutta l’amministrazione cantonale, alle entità sovvenzionate e alle imprese parastatali come l’aeroporto o l’azienda dei trasporti pubblici. In questi ambiti tutti i posti vacanti vanno annunciati all’OCE.

Ora Poggia affronta il settore privato, che per la prima volta si impegna a sensibilizzare e a incoraggiare i datori di lavoro ginevrini ad assumere lavoratori locali. Un’idea impensabile dieci anni or sono, ha sottolineato il politico con doppia cittadinanza svizzera e italiana. «Oggi c’è la volontà di tenere un discorso di partenariato tra lo stato e le aziende private».

Per Poggia la questione è profonda. «È importante per la nostra economia, ma anche per la coesione sociale, non abbandonare sul ciglio della strada le persone che hanno perso il loro lavoro per andare a cercare gente che, purtroppo, viene da sempre più lontano», ha argomentato il 60.enne alla radio RTS. «A parità di competenze bisogna assumere localmente».