Il Consiglio federale si sta arrogando troppo potere nella gestione della pandemia? Le competenze con i Cantoni sono ripartite in modo chiaro? E i Cantoni e i partner sociali hanno sufficiente voce in capitolo? Sono alcuni degli interrogativi che fra oggi (Nazionale) e domani (Stati) animeranno il dibattito attorno alla Legge COVID-19. Da metà marzo il Paese è stato governato tramite il diritto di necessità. Ma siccome le ordinanze adottate dal Governo per far fronte alla crisi sanitaria hanno una durata limitata di sei mesi, si tratta ora di creare le basi legali che consentono all’Esecutivo di mantenere i provvedimenti ancora ritenuti necessari per il superamento dell’epidemia.

Il disegno di legge dice che il Consiglio federale si avvale delle sue competenze soltanto nella misura necessaria....