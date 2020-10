Nel cantone Ginevra, l’ospedale universitario (HUG) ha urgente bisogno di personale supplementare a causa del repentino aumento dei ricoveri sulla scia del dilagare della pandemia di coronavirus. Oggi il nosocomio ha lanciato un appello agli ex dipendenti in pensione e agli operatori in congedo non pagato.

In una nota, l’ospedale precisa di essere alla ricerca di volontari per compiti medici, infermieristici o amministrativi. I medici e il personale infermieristico aggiuntivo rafforzeranno i team già attivi nell’unità di terapia intensiva e al pronto soccorso.

È molto probabile che nei prossimi giorni si supererà e di gran lunga i picchi di pazienti COVID-19 raggiunti durante la primavera. Già la scorsa settimana il nosocomio ha annunciato una serie di misure, tra cui l’assunzione di 400 nuovi dipendenti. Come in primavera l’ospedale verrà trasformato in clinica specializzata per casi di coronavirus. Per questo motivo verranno eseguite solo operazioni urgenti.