«Non ho mai visto livelli come questi, sembra di essere entrati in un’epidemia di aggressione». La dichiarazione fatta da un’assistente di volo è solo l’ultima di un’infinita serie di denunce da parte di hostess e steward che, soprattutto oltre oceano, continuano a subire insulti, minacce e aggressioni fisiche da parte dei passeggeri. Sarà l’alcol venduto a bordo il principale problema? Per alcuni sì, motivo per cui American Airlines e Southwest Airlines hanno deciso di prorogare, almeno per ora, lo stop al consumo di bevande alcoliche a bordo dopo che un’assistente di volo è stata presa a pugni - rimettendoci due denti - da una passeggera sulla tratta Sacramento-San Diego.

L’ultimo episodio in ordine cronologico, o almeno il più recente e decisamente più eclatante balzato agli onori della cronaca grazie a un video, è quello di una furiosa lite sul volo Ibiza-Bergamo operato da Ryanair in cui si vede una donna che insulta, sputa, prende a calci e tira i capelli di un’altra passeggera che le aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina.

Alcol a bordo? Decide l’assistente di volo

Gesti, questi, che potrebbero tramutarsi in atterraggi non previsti e minare seriamente la sicurezza a bordo. E a fronte di questi recenti episodi, la nostra compagnia di bandiera potrebbe in futuro adottare la stessa disposizione dei colleghi americani? Abbiamo girato la domanda direttamente a Swiss che, tramite la portavoce Karin Müller, ci ha risposto che la compagnia «istruisce l’equipaggio di cabina a prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che nessuna persona sull’aereo sia sotto l’influenza di alcol o droghe in misura tale da mettete in pericolo la sicurezza del volo o dei passeggeri». In altre parole, «ci affidiamo alla capacità decisionale e al giudizio dei nostri dipendenti e lasciamo il servizio di alcolici alla loro discrezione».

Diametralmente opposte, quindi, le visioni elvetiche rispetto a quelle al di là dell’Atlantico. Per Swiss, infatti, con il passare degli anni alcol e droga sono passati al secondo posto nella scala dei comportamenti indisciplinati dei passeggeri. Nel 2019 e nel 2020 - rileva Müller - il mancato rispetto delle regole di sicurezza è stato il reato più segnalato. Ma in cosa consiste esattamente l’istruzione all’equipaggio per evitare spiacevoli intoppi a 10.000 metri di quota? «Raccomandiamo al nostro personale di bordo di astenersi dal servire bevande alcoliche a passeggeri che hanno già bevuto. Per questo i nostri assistenti di volo sono assegnati ai singoli settori della cabina all’inizio del volo in modo che servano gli stessi ospiti per tutta la durata del volo». E secondo la portavoce, questa strategia ha sempre portato buoni risultati.

© Shutterstock

Ma non è tutto. Swiss sensibilizza e forma sia il personale di cabina che di terra a «identificare i passeggeri già sotto l’effetto dell’alcol quando si trovano ancora all’imbarco», oltre a essere «capaci di trattare con i passeggeri indisciplinati e addestrati a valutare diversi scenari se la situazione dovesse degenerare a bordo». In ogni caso, ci conferma Müller, il numero di passeggeri indisciplinati in relazione al numero di passeggeri trasportati a bordo tende ad aumentare per 100.000 passeggeri negli ultimi anni. E tutte le segnalazioni di clienti poco rispettosi delle regole finiscono direttamente all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

E le sanzioni?

Facendo un passo indietro al volo decisamente movimentato partito da Ibiza e diretto a Orio al Serio, la donna che ha dato in escandescenza è stata denunciata alla polizia di frontiera. Il minore dei mali, verrebbe da dire, dal momento che ha anche rischiato l’arresto e una richiesta di risarcimento danni di decine di migliaia di euro se il comandante del volo avesse deciso di dirottare l’aereo per farla scendere. Partendo da questo episodio, abbiamo colto l’occasione per chiedere alla portavoce di Swiss in quali tipologie di sanzioni potrebbe incorrere un passeggero che assume questo tipo di comportamenti. «All’inizio può essere emesso un avvertimento verbale, la fase successiva sarebbe un avvertimento scritto e, nel caso più estremo, il passeggero verrebbe consegnato alle autorità all’arrivo a destinazione». Sanzioni, quindi, che non si discostano molto da quelle oltreconfine.

© Shutterstock

