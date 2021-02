È il 29 aprile 1990. Giorno importante ad Appenzello. Il paese è infatti gremito di gente. Visitatori sono giunti da ogni dove. La 14.enne Beatrice Gmünder si reca alla Landsgemeindeplatz, la piazza dell’assemblea popolare, dove chi ne ha diritto si raduna per esprimersi per alzata di mano, come qui vuole tradizione. Ci va con Christian. I due sono grandi amici, ma il tema della giornata li divide. Gli uomini stanno nuovamente per prendere una decisione sul diritto di voto alle donne. Lei è favorevole; lui no: i due ragazzi finiscono per litigare e si dividono. Alla fine è Beatrice a incassare la sconfitta: la Landsgemeinde sceglie per la terza volta di non concedere alle donne il diritto di partecipare alla vita politica. La soddisfazione arriverà a novembre di quell’anno, quando sarà il Tribunale...