Le donne sono menzionate molto meno spesso degli uomini negli articoli dei media svizzeri e sono anche meno sollecitate in qualità di esperte: il fenomeno, più evidente nella Svizzera italiana che nelle altre regioni linguistiche, è stato rilevato nell’indagine internazionale sui media Global Media Monitoring Project (GMMP).

Le donne sono particolarmente sottorappresentate in ambiti tradizionalmente maschili come gli affari (25%) e la politica (23%). La situazione è un po’ migliore negli articoli su arte e intrattenimento (38%).

Difficilmente rappresentate come esperte

Lo studio mostra anche una ineguaglianza nella ripartizione uomo-donna riguardo alle funzioni professionali: le donne sono solo raramente citate come esperte e commentatrici (20%) mentre sono citate maggiormente in funzione di testimoni oculari (50%).