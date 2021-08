La polizia di Neuchâtel ha dato oggi evidenza sul proprio profilo Facebook a un atto di notevole onestà: un cittadino ha portato alle forze dell’ordine banconote per un totale di 4400 franchi che ha trovato per terra.

Qualche ora più tardi il proprietario del malloppo ha contattato gli agenti per segnalare lo smarrimento, con poche speranze di poterlo ritrovare. Dopo qualche verifica, tutto è stato restituito al legittimo proprietario: si trattava dei risparmi per andare in vacanza.