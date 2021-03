Trovati due corpi senza vita, probabile omicidio-suicidio

Due corpi senza vita, di una donna e un uomo, sono stati trovati ieri dalla polizia vodese in un appartamento a Bussigny, alla periferia di Losanna. L’uomo aveva precedentemente contattato le forze dell’ordine, sostenendo di aver ucciso la sua compagna. Stando ai primi elementi dell’indagine, l’uomo ha prima ucciso la donna e poi se stesso con un’arma da fuoco.

L’uomo si è manifestato verso le 13.30, indica un comunicato della polizia cantonale vodese diramato ieri sera. Le forze dell’ordine, intervenute in forze anche per isolare il perimetro, hanno trovato il 52.enne svizzero e la sua compagna già deceduti. La donna non è ancora stata formalmente identificata.