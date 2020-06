Un uomo di 38 anni e due bambini di 4 e 7 sono stati trovati senza vita oggi in un appartamento di Eschenz (TG). La polizia turgoviese e la procura di Kreuzlingen partono dal presupposto che si tratti di un omicidio, anche se le circostanze del dramma restano sconosciute.

La notizia riguardo alla presenza di tre corpi è giunta alle forze dell’ordine poco prima delle 13.30, si legge in un comunicato diffuso in serata. Giunto sul posto, il medico non ha potuto fare altro che confermare la morte dell’uomo e dei bimbi, tutti cittadini tedeschi.