Un escursionista 57.enne che risultava disperso da sabato pomeriggio è stato ritrovato morto la sera stessa in una zona impervia, non lontano dalla capanna di Sivü, nel territorio di Zernez (GR). Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale retica, l’uomo era partito proprio dalla capanna attorno alle 13 per un’escursione in solitaria. Quando la sua assenza si è fatta troppo lunga è stato dato l’allarme. I soccorritori - che partono dal presupposto che il 57.enne sia rimasto vittima di una caduta - hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.