Secondo il domenicale, un responsabile di un sottoprogetto per impianti elettrici nel tunnel avrebbe ingannato il suo ex datore di lavoro con ordini fittizi e sottratto così 2,8 milioni di franchi all’azienda. Una parte dei fondi sarebbe tornata in suo possesso grazie a una rete di società e conti all’estero. L’attuale direttore di Poenina lo avrebbe aiutato e avrebbe ottenuto una parte dei soldi.

Poco prima della prescrizione, il Ministero pubblico zurighese ha condannato l’autore principale della truffa a una pena detentiva di cinque mesi con la condizionale e a una pena pecuniaria sospesa per truffa per mestiere, riciclaggio di denaro e istigazione a tale reato, scrive la SonntagsZeitung. Il suo complice è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa per complicità in truffa per mestiere e amministrazione infedele.

In un comunicato pubblicato oggi, il consiglio di amministrazione di Poenina ha espresso fiducia nel suo CEO. «La condanna per reati personali risalente a oltre dodici anni fa non è in alcun modo legata alla sua posizione attuale». I fatti non hanno nessuna influenza sulla situazione finanziaria della holding, afferma ancora la società: le buone prospettive per il primo semestre del 2021 restano valide. I dati saranno pubblicati come previsto il 7 settembre. Nella sua dichiarazione, Poenina respinge anche «con fermezza» le accuse del domenicale secondo cui, in quanto società quotata in Borsa, avrebbe dovuto informare circa la condanna del suo CEO.