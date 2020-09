Truffatore seriale condannato a 6 anni e 11 mesi

Sei anni e undici mesi di reclusione: è la pena inflitta dal tribunale criminale di Lucerna a un truffatore seriale tedesco che nella sola Svizzera ha a quanto sembra lasciato dietro di sé attestati di carenza beni per 40 milioni di franchi.

La corte lo ha riconosciuto colpevole di vari delitti, fra cui truffa per mestiere, appropriazione indebita, falsità in documenti, riciclaggio per mestiere, condannandolo anche a una pena pecuniaria e al pagamento di diversi milioni di risarcimento alle vittime. I giudici gli hanno accollato pure costi di avvocato (delle vittime) e oneri procedurali per 67 mila franchi. La sentenza è di oggi, ma non sono ancora note le motivazioni.

L’accusa aveva chiesto otto anni e una pena pecuniaria più severa, la difesa si era battuta per l’assoluzione. L’imputato vive in Inghilterra: si è presentato al dibattimento, lo scorso 25 maggio, solo grazie a un salvacondotto che l’ha protetto da un arresto. Nel processo è emersa la figura di un ottimo raccontatore di storie, un uomo sempre alla guida di belle auto e in possesso di un jet con cui volava fra l’altro negli Stati Uniti. Offriva la possibilità di fare investimenti, ma usava il denaro per i suoi scopi, stando all’atto d’accusa.

Nel suo intervento nel processo l’imputato ha respinto con forza gli addebiti, affermando di essersi sempre attenuto ai contratti. Un avvocato delle vittime - le due principali sono un dipendente e un principe tedesco: entrambi avrebbero perso circa 4 milioni - ha parlato di un truffatore che lascia dietro di sé terra bruciata.

Già condannato in Germania, dove è in corso un ulteriore procedimento, l’uomo è peraltro nullatenente: per evitare pignoramenti ha intestato tutto alla moglie, stando alla procura. Dal 2004 al 2014 ha vissuto presso Lucerna, quale straniero con tassazione forfettaria.

