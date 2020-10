Le disposizioni sulla quarantena dovrebbero tenere lontani dalla Svizzera gli ospiti esteri anche oltre l’inverno. Si spera che gli indigeni possano compensare almeno un po’ le assenze straniere e recarsi più che in passato nelle stazioni sciistiche elvetiche, afferma il KOF in un comunicato diffuso oggi. L’istituto di aspetta che i pernottamenti degli svizzeri aumenteranno dell’8% rispetto al livello pre-crisi.

L’arrivo della COVID-19 aveva interrotto repentinamente la stagione invernale scorsa e comportato un inizio difficile di quella estiva. È vero che da metà giugno la domanda si è un po’ ripresa, soprattutto perché molti svizzeri hanno trascorso la proprie vacanze in patria, ma non è bastato a compensare la mancanza di turisti esteri, i cui pernottamenti sono risultati inferiori del 40% a quelli dell’anno scorso. Dalla più elevata presenza elvetica hanno tratto profitto soprattutto le regioni di montagna, il Ticino e le regioni meno turistiche.

Per l’intero anno il KOF pronostica una flessione dei pernottamenti del 33,7%: -50% per gli ospiti esteri e -14% per quelli indigeni. Ciò corrisponde a 13,3 milioni di notti in meno. Il solo ramo alberghiero perderebbe 1,6 miliardi di franchi, l’intero settore turistico addirittura più di 10 miliardi. L’anno prossimo la perdita di domanda dovrebbe attestarsi a 6,2 miliardi.