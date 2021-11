La politica della Confederazione nel settore del turismo per i prossimi anni sarà molto simile a quella del passato, ma con un elemento in più: una maggiore attenzione alla sostenibilità.

Gli obiettivi della nuova strategia non differiscono da quelli della versione precedente: migliorare le condizioni quadro, promuovere l’imprenditoria, sfruttare le opportunità della digitalizzazione, aumentare l’attrattiva e la visibilità dell’offerta turistica, cui si aggiunge il nuovo obiettivo, ossia contribuire allo sviluppo sostenibile. Quest’ultimo offre al turismo numerose opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, spiega la nota.

Gli attori coinvolti hanno svolto, secondo l’esecutivo, un ottimo lavoro e sono indispensabili per un’attuazione agevole della politica turistica. Durante la pandemia, il gruppo di lavoro ha funto da canale di comunicazione tra il DEFR, la Segreteria di Stato dell’economia e i soggetti interessati. Anche in futuro l’attuazione della strategia verrà monitorata da un gruppo di lavoro.

Per aiutare il settore a far fronte alle ripercussioni immediate sono state adottate diverse misure di sostegno generali e specifiche, tra cui il piano di rilancio (Recovery Programm) per il periodo 2022–2026, varato dal Consiglio federale nel settembre scorso.