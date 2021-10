Dopo il turismo degli acquisti scatta anche il turismo dei tamponi: non pochi svizzeri si recano in Germania per effettuare il test COVID, il cui costo dall’11 ottobre non viene più rimborsato nella Confederazione alle persone asintomatiche.

A segnalarlo è Radio Top, che ricorda come il test antigenico in Svizzera può costare circa 50 franchi, a fronte dei 14 euro richiesti oltre confine. Non c’è ancora una ressa, ma si nota una differenza da quando il tampone è a pagamento, spiega all’emittente locale Marco D’Arca, responsabile di un centro a Costanza. «Abbiamo più clienti svizzeri», conferma l’operatore.

Dopo il test si ottiene un certificato UE che è valido per 48 ore anche in Svizzera per l’accesso ai ristoranti e ad altre attività, ricorda la radio con sede a Winterthur (ZH).

