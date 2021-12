Nella stagione estiva 2021 la domanda si è mantenuta fortemente positiva rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso. In particolare in maggio è stata osservata una forte crescita (+213,0%). Questo aumento è dipeso dal fatto che in quel periodo dell’anno scorso vigevano le restrizioni sanitarie legate alla COVID-19. Anche nei mesi da giugno a ottobre si è riscontrato un incremento della domanda, che è spaziato tra il 6,0% (luglio) e il 55,4% (giugno). A titolo di paragone, la stagione estiva 2021 presenta tuttavia un calo dei pernottamenti del 19,5% rispetto a quella del 2019.

Rispetto agli stessi mesi del 2020, la domanda è stata fortemente positiva per tutti i continenti di provenienza degli ospiti. Durante questo periodo, la clientela europea è aumentata del 51,0% (+1,5 mio. di pernottamenti). Con 4,4 milioni di pernottamenti, i clienti europei hanno rappresentato il 79,0% degli ospiti stranieri. Anche i continenti asiatico (+602,3%; +468 000 pernottamenti) e americano (+483,5%; +466 000) hanno segnato forti aumenti. Tuttavia, nel 2021 la domanda di questi tre continenti si mantiene ancora molto al di sotto dei valori del 2019: i cali dei pernottamenti raggiungono l’85,4% per l’Asia, il 74,0% per l’America e il 32,5% per l’Europa.

Rispetto al 2020, la domanda indigena tra maggio e ottobre 2021 era in forte rialzo in tutte le regioni turistiche. Dieci regioni su tredici hanno persino presentato un aumento dell’affluenza di clientela svizzera rispetto agli stessi mesi del 2019. Nonostante nel 2021 abbiano segnato i maggiori incrementi di pernottamenti, la domanda delle tre regioni urbane rimane ancora al di sotto di quella del 2019. Anche per quanto riguarda la domanda estera, si osservano pernottamenti in forte rialzo in tutte le regioni turistiche rispetto al 2020. Anche in questo caso la progressione maggiore si è osservata nelle regioni urbane. A titolo di paragone, in tutte le regioni i pernottamenti stranieri sono ancora in calo rispetto al 2019.