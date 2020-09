Al termine dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il ministro dell’economia Guy Parmelin e della sanità Alain Berset, Sommaruga ha ricordato come la situazione economica di tante persone che lavorano nel turismo sia difficile. Il Consiglio federale ha comunque già fatto molto e preso provvedimenti, ha aggiunto. Oggi non sono state prese decisioni: «Era l’occasione per discutere delle preoccupazioni, dei bisogni e per vedere cosa può fare la Confederazione, anche in collaborazione con i cantoni».