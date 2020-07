Turismo, un congresso per parlare di ospitalità

L’Hospitality Summit accorpa e sostituisce i vari appuntamenti di HotellerieSuisse distribuiti nell’arco dell’anno, proponendosi come evento di grande attualità, rilievo e qualità. La manifestazione riserva, ad esempio, diverse relazioni multilingue Keynote e dibattiti dedicati a specifiche questioni di interesse per il ramo. I relatori e gli ospiti saranno professionisti nazionali e internazionali dell’ospitalità, personalità di spicco di altri settori e menti non convenzionali che sapranno ampliare gli orizzonti del pubblico. I temi verranno poi approfonditi in varie sessioni di breakout focalizzate sul valore aggiunto e sui benefici per i partecipanti. L’evento offrirà anche diversi formati per la condivisione del know-how, l’interazione e il networking. Il Summit culminerà in un esclusivo appuntamento di carattere sociale come la premiazione dell’«Albergatore dell’anno».