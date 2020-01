Il dato è in crescita rispetto al rilevamento precedente, indica una nota di AXA. Nella classifica dei centri invernali in cui si rischia di ritrovarsi con i soli scarponi ai piedi, dopo Davos figurano Zermatt (VS, 4,0%, in crescita), Ischgl (località austriaca che fa parte del comprensorio sciistico Silvretta Arena condiviso con Samnaun in Engadina Bassa, 2,7%, stabile) e Arosa (GR, 2,4%, in crescita).