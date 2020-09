Possono fregarsi le mani i promotori dell’iniziativa popolare sulla giustizia, che chiede la designazione dei giudici federali mediante sorteggio. La decisione del gruppo UDC di non rieleggere il democentrista vallesano Yves Donzallaz in quanto considerato non in linea con i valori del partito ha avviato una polemica che porterà acqua al loro mulino. Il rinnovo delle cariche per i prossimi sei anni è in programma domani da parte dell’Assemblea federale. Eletto per la prima volta nel 2008, 58 anni, Donzallaz è finito nel collimatore del suo partito per due sentenze del Tribunale federale di cui è stato coprotagonista: una del 2015, secondo la quale l’accordo di libera circolazione prevale sulla votazione contro l’immigrazione di massa (9 febbraio 2014); la seconda l’anno scorso, quando con il...