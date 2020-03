Per far fronte all’emergenza coronavirus, lunedì Berna ha deciso di mettere a disposizione dei cantoni le truppe sanitarie (e altre unità di supporto) e previsto la possibilità di mobilitare fino a 8 mila militi. Facciamo il punto della situazione in Ticino con il divisionario Lucas Caduff, comandante della divisione territoriale 3.

La divisione territoriale 3, con sede ad Altdorf, è il punto di riferimento militare per i Cantoni di Uri, Svitto, Zugo, Grigioni e Ticino. Quest’ultimo ha già ottenuto un sostegno da parte dell’esercito. Qual è attualmente la presenza militare in Ticino legata al coronavirus? «In Ticino, in seguito alla mobilitazione parziale dell’esercito decisa dal Consiglio federale lunedì 16 marzo, oltre alle truppe che già erano impiegate, sono entrate in servizio una compagnia...