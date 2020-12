La macchina organizzativa e logistica dell’esercito è al lavoro da giorni per prepararsi ad affrontare il più grande programma di vaccinazione della storia svizzera. Il nemico, lo si sa, è il coronavirus e l’arma con cui finalmente poterlo combattere, passando all’offensiva, è il vaccino. Le prime 107 mila dosi sono già arrivate in Svizzera e 17 mila di queste verranno prossimamente distribuite al Ticino in tre diverse forniture. In questa «guerra» contro la COVID-19 le forze armate saranno responsabili della conservazione e della distribuzione ai Cantoni dei preparati di Pfizer-BioNTech. Al centro dello sforzo logistico c’è la Farmacia dell’esercito con sede a Ittigen, nel canton Berna.

La prima tappa

Il «viaggio» di una fiala di vaccino inizia ovviamente negli stabilimenti di Pfizer-BioNTech sparsi in tutta Europa. Le fiale vengono confezionate in semplici scatole, simili a quelle della pizza. In ogni scatola vi sono 195 fiale con ognuna cinque dosi di vaccino. Il contenuto è quindi sufficiente per una prima somministrazione a 975 persone. Le scatole, sigillate, vengono inviate in Svizzera e prese in consegna dall’esercito a partire dalla loro entrata nei confini elvetici: «Da lì siamo noi i responsabili, finché tutto non viene consegnato ai Cantoni», ha spiegato oggi ai media il capo della Farmacia dell’esercito Daniel Aeschbach. La minaccia, ventilata negli scorsi giorni dall’Interpol, di possibili mosse da parte della criminalità organizzata «è stata presa molto sul serio» e sono state previste misure di sicurezza eccezionali. I carichi sono tracciati via GPS e sorvegliati dai militari, mentre ci si è premuniti anche contro possibili attacchi informatici. Al momento della presa in consegna viene svolto anche un controllo della qualità. Uno speciale rilevatore di temperatura che memorizza eventuali sbalzi durante il tragitto. Nel caso in cui durante il tragitto se ne fosse registrato uno eccessivo, il dispositivo lo segnala e il problema può essere comunicato direttamente a Pfizer.

Misure di sicurezza

Per il trasporto le «scatole per pizza» vengono messe nel ghiaccio secco, a una temperatura di meno 78 gradi. Per la conservazione è infatti necessaria una temperatura di al massimo meno 70 gradi. I preparati vengono presi in consegna dalla farmacia dell’esercito e in seguito smistati in diversi magazzini in cui in seguito vengono depositate le scatole. La loro ubicazione resta top secret, ma, ovviamente, a livello logistico sono dotati di tutto il necessario per mantenere le scatole alla temperatura richiesta. A Ittigen ci vengono mostrati tre frigoriferi, collocati in un piano interrato, capaci di mantenere la temperatura attorno ai meno 80 gradi centrigradi. A questo punto tutto è pronto per la fase successiva: la distribuzione ai cantoni. Questi ultimi possono fare le loro ordinazioni ogni giorno fino alle 15, anche se devono rispettare i contingenti messi a disposizione dalla Confederazione e dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Le consegne sono previste per il giorno successivo e avvengono costantemente, anche nei giorni festivi. Il tutto - dal trasposto allo stoccaggio - avviene con il dispiegamento di importanti misure di sicurezza. L’esercito consegnerà anche degli speciali «set COVID», dei pacchi contenenti siringhe, aghi, disinfettante e cerotti in quantità sufficiente per 10 iniezioni. In questo modo non c’è il rischio che i cantoni restino senza materiale. Per la distribuzione ai cantoni l’esercito utilizza tre tipi di contenitori: il comune denominatore di tutti è l’utilizzo del ghiaccio secco. Ogni scatolone può contenerne fino a 30-40 chilogrammi, oltre a un massimo di 5 scatole di vaccini (una quantità sufficiente per 4.875 persone). Per questo scopo la farmacia dell’esercito ha appositamente formato il personale che sarà incaricato di confezionare le scatole. Ad oggi sono state istruite 18 persone e l’obiettivo è di arrivare a 35 collaboratori.

Responsabilità cantonale

Come detto, la responsabilità dell’esercito si ferma al momento della consegna ai cantoni, che da quel momento in avanti si occupano di tutto. Il funzionamento a quel punto dipende interamente dalle autorità locali: in alcuni cantoni vengono usate le celle frigorifere degli ospedali, mentre in altri si è trovato un accordo con prestatori di servizi logistici. Quando il vaccino viene tolto dal suo deposito, le autorità hanno poi cinque giorni di tempo per somministrarlo, ha spiegato ancora Aeschbach. Dal canto suo, la Farmacia dell’esercito fa «volentieri qualcosa per migliorare la situazione legata al coronavirus», ha sottolineato il responsabile.

