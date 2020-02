Nuova patata bollente in Svizzera per una vicenda di spionaggio. Colpa della Crypto, l’azienda elvetica che sarebbe stata usata per decenni dai servizi segreti americani e tedeschi per spiare oltre cento Stati. La questione potrebbe assumere i contorni di uno scandalo anche perché rischia di ledere l’immagine della Svizzera come Paese neutrale. E perché ci si chiede se il Consiglio federale fosse o meno a conoscenza dell’operato della ditta. Ora la delegazione delle Commissioni della gestione del Parlamento intende indagare per capirne di più. In passato si sono registrate altre polemiche nell’ambito dello spionaggio in Svizzera. Casi però molto diversi da quello di Crypto.