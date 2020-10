Gli account Twitter dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sono stati sospesi. La misura è stata presa lo scorso 28 settembre dal popolare social network senza fornire spiegazioni, si legge in un comunicato odierno dello stesso UFCOM. Quest’ultimo possiede quattro conti Twitter, per le tre principali lingue nazionali e per l’inglese. Ora questi account sono stati inspiegabilmente sospesi. L’organismo sta provando a risolvere il problema, ma fino ad ora dal colosso di San Francisco non è giunta alcuna risposta. In una nota si legge: «Twitter ha sospeso gli account senza preavviso o spiegazione. L’UFCOM ce la sta mettendo tutta per risolvere la situazione, ma finora Twitter non ha reagito ai suoi interventi». L’autorità si scusa per il problema e ricorda che le informazioni continuano ad essere pubblicate tramite il sito internet ufficiale, oltre che attraverso i tradizionali comunicati stampa.