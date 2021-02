Un giovane ubriaco in sella a un’e-bike è caduto la scorsa notte per diversi metri da un parapetto a Zugo. Il 19.enne è stato trasportato all’ospedale in ambulanza con ferite giudicate gravi. Attorno alle 00.30, scrive la polizia cantonale in una nota, il ragazzo stava scendendo in bicicletta lungo un prato in forte pendenza. A un certo punto è però precipitato da un muro, finendo su una strada sterrata. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento. Il 19.enne, che ha riportato lesioni alla testa, si trovava con dei compagni, i quali hanno allertato i soccorsi.