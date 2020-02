Ubriaco alla guida, nel 2016 a Morges (VD) aveva investito e ucciso una 52.enne che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, ed era fuggito: un vodese di 43 anni è stato condannato oggi dal Tribunale distrettuale della Côte, a Nyon, a 360 aliquote giornaliere da 80 franchi, sospese per due anni, e a una multa di 2000 franchi.

L’incidente era avvenuto una notte del mese di maggio. L’uomo circolava con un’alcolemia di almeno 1,82 per mille. Aveva travolto la donna proiettandola a una ventina di metri di distanza, aveva rallentato, ed era scappato. La polizia lo aveva rintracciato l’indomani, e lo aveva arrestato. La donna era morta sei giorni dopo all’ospedale universitario di Losanna.

La corte ha giudicato «importante» la colpevolezza dell’uomo e ha seguito alla lettere la richiesta della procuratrice. Lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo, guida in stato di ebrietà, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso di incidente.