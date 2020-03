Tutto ciò avrà ripercussioni sul mercato immobiliare: i proprietari delle superfici concederanno sconti sul pagamento delle pigioni mentre il mercato dovrà fare i conti con un incremento dell’offerta di locali vuoti. In questo segmento, nei prossimi 12 mesi gli affitti dovrebbe scendere del 10-15%. Nel corso di quest’anno, le mancate entrate per gli affittuari dovrebbero attestarsi a un miliardo di franchi.

La crisi attuale potrebbe anche accelerare il cambiamento strutturale in atto che vede i consumatori orientarsi maggiormente verso gli acquisti online. Ciò potrebbe tradursi nella chiusura di un numero maggiore di negozi se lo Stato dovesse limitare il suo intervento a sostegno dei commercianti. A lungo termine, i proprietari potrebbero essere costretti a trasformare questi spazi in uffici o appartamenti.

Una situazione simile toccherebbe anche ai locali per uffici a causa dell’aumento della disoccupazione e del telelavoro. Il congelamento dei progetti volti alla costituzione di nuove aziende farebbe il resto. Particolarmente toccati potrebbero essere gli spazi destinati al co-working. Gli affitti potrebbero contrarsi in questo segmento nei prossimi 12 mesi del 3-5%.

UBS si attende anche un rallentamento della domanda di abitazioni in proprietà nei prossimi mesi. In periodi di crisi, il sogno delle proprie quattro mura viene accantonato o rimandato a tempi migliori. Chi vuole vendere dovrà fare i conti con prezzi in calo, fino al 15% nei centri e per gli oggetti di lusso.