Una portavoce di UBS ha dichiarato che «è ipotizzabile che in futuro fino a un terzo dell’organico lavorerà da casa a rotazione». Tuttavia, non è stato ancora determinato un numero esatto. Al culmine della crisi del coronavirus, oltre l’80% dei dipendenti operava in telelavoro. In totale, la banca impiega circa 70.000 persone.