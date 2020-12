Un 50.enne questa mattina ha attaccato e ucciso un cigno nei pressi del parco di Platzspitz, a Zurigo. L’uomo ha accoltellato l’animale al collo, indica in una nota odierna la polizia zurighese. L’allarme alla centrale è giunto attorno alle 10.30 da una persona che ha notato l’aggressione, aggiunge la polizia, precisando che nonostante il rapido intervento di una pattuglia, l’uccello acquatico non è sopravvissuto. L’uomo è stato arrestato e ha confessato il crimine, anche se rimangono da accertare le circostanze e i motivi dell’aggressione. Il 50.enne è stato denunciato alla giustizia zurighese per maltrattamento di animali.