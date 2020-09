«Mia figlia ha salvato tre bambini». A parlare è la madre della 46.enne italiana uccisa mercoledì scorso a San Gallo a colpi di padella da un 22.enne con problemi psicologici. Un dramma che, stando alle informazioni emerse finora, sarebbe frutto del caso. La vittima e il giovane non si conoscevano e, secondo quanto ha raccontato la mamma della donna, la 46.enne - originaria di Verona e impiegata come governante e baby sitter - sarebbe intervenuta per salvare le due bambine di cui si occupava, più il figlio di una vicina di casa.

«Ha visto dalla finestra che il bastardo stava seguendo le due bambine che tornavano da scuola, è corsa verso di loro per proteggerle, è riuscita a portarle a casa al sicuro ma quello era un demonio, si è infilato dentro assieme a loro e ha fatto quel che ha fatto...», ha detto la madre al Corriere delle Sera. Una volta in casa, la donna ha messo il sicuro i bambini in un’altra stanza, e l’uomo ha reagito colpendola ripetutamente alla testa con una padella. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno intimato al 22.enne di fermarsi. Niente da fare: il giovane ha continuato a infierire sulla 46.enne. Così la polizia ha sparato, uccidendolo. La vittima è deceduta poco dopo in ospedale. «Nella vita è sempre stata una che ha lavorato molto. Era andata in Svizzera per dare un futuro migliore ai suoi figli e invece eccola lì», ha ricordato ancora la madre.