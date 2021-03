Stando a un comunicato diffuso oggi dalla procura generale del canton Zurigo, non vi sono indizi di un eventuale errore penalmente rilevante da parte di terzi. Bisogna partire dal presupposto che la guardiana uccisa abbia omesso di chiudere tutti i cancelli e le porte; in tal modo - si legge nella nota - la tigre Irina ha potuto entrare nella parte del recinto ritenuta chiusa e aggredire la donna.

Per il predatore l’incidente non ha avuto conseguenze: non ha fatto altro che seguire il suo istinto, attaccando la donna vista come un’intrusa nel suo territorio.