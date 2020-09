Il 49.enne, tra le altre cose, è stato riconosciuto colpevole di assassinio, lesioni semplici qualificate, ingiuria, nonché istigazione a tentato assassinio nei confronti di un precedente amante della sua partner. Il giudice ha infatti tenuto anche conto di un altro caso che è stato collegato al dossier: in quell’occasione, circa 8 anni fa, l’uomo aveva già tentato di far uccidere un ex amante della moglie nel suo Paese d’origine da un sicario.