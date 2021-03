Un 56enne che aveva ucciso la sua compagna 39enne a martellate nel 2018 a Briga (VS) davanti agli occhi della figlia è stato condannato in appello dal tribunale cantonale vallesano a 18 anni di reclusione. La corte conferma la sentenza di primo grado, dichiarandolo colpevole di assassinio e tentato assassinio, si legge in una nota odierna.