Il tribunale distrettuale di San Gallo giudica oggi un 67enne che il Venerdì Santo del 2019 uccise la moglie a colpi di calzascarpe. L’accusa ha chiesto una pena di sette anni per omicidio passionale e l’espulsione dalla Svizzera per altri dieci.

L’imputato, già pensionato da diversi anni, era giunto in Svizzera dal Kosovo nel 1974 come operaio edile, e solo in seguito fece venire anche la famiglia. I sette membri hanno vissuto armoniosamente per molto tempo, si legge nell’atto di accusa. L’uomo è descritto dai suoi figli come una persona calma, gentile, paziente e comprensiva.